لوح : نعمل على تحسين مناخ الأعمال بإدراج إصلاحات قانونية

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، أنّ الدولة الجزائرية تعمل من أجل تحسين مناخ الأعمال بإدراج الإصلاحات القانونية المناسبة.

وقال لوح خلال الملتقى الدولي حول مهنة المحامي ودوره في الإستثمار والتنمية الإقتصادي، أنّ الدولة تسهرعلى مكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الإداري.

وأضاف لوح في شان آخر، ان التغيرات الاقتصادية عبر العالم قد أفرزت الكثير من مواطن الخلل و هو ما نجم عنه عجز في استفتاء مقومات الانطلاق الاقتصادي القائم على الاستثمار وخلق الثروة .

وهو ما جعلها تدخل في دوامة الأزمات وانشار آفة الإرهاب و مما أدى إلى نزوح الهجرة وأدى إلى ظهور بوادر حرب اقتصادية وتجارية عالمية تزيد وضع سوء حسب لوح -.