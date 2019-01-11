لوح: هيئة الدفاع كان لها الفضل في تطوير العدالة بالبلاد

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن هيئة الدفاع قدمت إسهامات في تطوير قطاع العدالة لمدة عقدين من الزمن تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.

الذي يسهر على بناء دولة القانون، من خلال إعطاء المحامي مكانة مرموقة، يضيف الوزير.

وخلال الملتقى الدولي حول مهنة المحامي ودوره في الإستثمار والتنمية الإقتصادية، نوه لوح، بإنجازات ومجهودات، الراحل محند يسعد.

أول رئيس للجنة الوطنية لإصلاح العدالة، التي تعد أول ورشة للإصلاحات، حسب ذات المسؤول.

معتبرا أن المحامي يكرس التعزيز الفعلي لدولة الحق والقانون والحرص على توفير كافة حقوق للمواطن.

وأشار المسؤول الأول على قطاع العدالة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يولي أهمية قصوى، لهذه الفئة المتنورة.

الذي بحكم موقعه هو الأجدر، أن يكون في الطليعة من أجل الدفاع عن حقوق والحريات الشرعية والقانونية، يضيف نفس المتحدث.