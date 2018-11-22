لوح يحذر من تنامي الإرهاب والتطرف ويدعو لتجفيف منابعه

حذّر وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، اليوم الخميس، من التحديات التي تواجه الوطن العربي، والمتعلقة بتنامي الإرهاب والتطرف.

وفي تدخله أثناء أشغال الدورة الـ 34 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة بالسودان، أبرز أن الجزائر التي عانت من الإرهاب،

ما انفكت تدعو إلى وضع آليات إقليمية ودولية تسمح بالمواجهة الفعالة له.

وقال إنّ بعض الدول أصبحت أكثر هشاشة إزاء مظاهر العنف والتطرف واستفحال الإجرام بجميع صوره وأشكاله وعلى رأسه آفة الإرهاب.

ودعا الحاضرين إلى توحيد الجهود من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، مستعرضا المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب.

والقائمة على الوقاية والردع، بالإرتكاز على التصدي للعوامل الفكرية والمادية التي تغذي الإرهاب من بينها الفدية.

وعرض لوح المبادرة الجزائرية القائمة على تجريم دفع الفدية للإرهابيين، معتبرا إدراجه تحقيقا للتوافق مع قرارات مجلس الأمن والجامعة العربية.