لوح يشارك في أشغال الدورة 34 لمجلس وزراء العدل العرب غدا بالسودان

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
لوح يشارك في أشغال الدورة 34 لمجلس وزراء العدل العرب غدا بالسودان
بقلم نسرين محفوف

يشارك وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، غدا الخميس، في أشغال الدورة 34 لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها بالسودان.

وحسب بيان وزارة العدل، فمن المنتظر أنم يناقش مجلس وزار العدل العرب، مكافحة الإرهاب، تجريم دفع الفدية للإرهابيين، بالإضافة لمكافحة غسيل الأموال وجرائم الفساد.

كما سيناقش المجلس محاور تتعلق بتعزيز التعاون العربي، توحيد التشريعات العربية.

وهذا بتحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون اعربيب الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث الوطني.

هذا إلى جانب دراسة نتائج مؤتمر الدولر الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، في اجتماعه الثالث.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com