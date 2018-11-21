لوح يشارك في أشغال الدورة 34 لمجلس وزراء العدل العرب غدا بالسودان

يشارك وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، غدا الخميس، في أشغال الدورة 34 لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها بالسودان.

وحسب بيان وزارة العدل، فمن المنتظر أنم يناقش مجلس وزار العدل العرب، مكافحة الإرهاب، تجريم دفع الفدية للإرهابيين، بالإضافة لمكافحة غسيل الأموال وجرائم الفساد.

كما سيناقش المجلس محاور تتعلق بتعزيز التعاون العربي، توحيد التشريعات العربية.

وهذا بتحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون اعربيب الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث الوطني.

هذا إلى جانب دراسة نتائج مؤتمر الدولر الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، في اجتماعه الثالث.