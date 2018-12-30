لوح يعبر عن رضاه من إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة

عبر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الأحد، عن إرتياحه الكبير للنجاح الذي حققته إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وخلال كلمة ألقاها طيب لوح بمناسبة إجتماع الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، أرجح الوزير النجاح الذي حققته إنتخابت مجلس الأمة، ودور القضاة البارز في تطبيق قوانين الجمهورية.

كما أكد الوزير، أن النجاح في سيرورة الإنتخابات الأخيرة أثبت إلتزام السلطات القضائية بما يؤول لها من إختصاصات دستورية.

و كذا بما يقع على عاتقها، ماهو إلا مؤشر في إرساء دولة القانون، والتي جاءت من توجيهات رئيس الجمهورية التي يعطيها أولوية قصوى.