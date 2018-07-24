لوح يلحّ على الإلتزام بسريّة التحقيق بعيدا عن الضغط على القضاة

ألحّ وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الثلاثاء، على القضاة والنوّاب العامون على مستوى المحاكم ومجالس القضاء على الحفاظ على سرية التحقيق لفائدة الحقيقة.

بما يتماشى والمبادئ المتعارف بها في كل الدول.

لوح من مجلس قضاء المسيلة، نوّه على أهمية سرية التحقيقات، وحفظها أمام القضاة والنواب العامون حسب إقليم الإختصاص الخاضعين له، بما فيه أسرة الدفاع.

الذين لا يحق لهم سرد الوقائع أمام وسيلة إعلامية أو غيرها إلا بعد إحالة الملفات القضائية على المحكمة في جلسة علنية.

وشدد الوزير أنه لا يحق لأي مواطن أن يضغط على القاضي، سواء باللجوء إلى وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل المتاحة، مشيرا أن أبواب العدالة مفتوحة لإنصاف أي مواطن وفقا لما ينص عليه القانون.

كما لم يفوّت ذات المسؤول الفرصة، لدعوة الأسرة القضائية بالعمل ومسايرة التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية الجديد.