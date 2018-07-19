لوح ينصّب “ناصف الحسين” نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة

أشرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الخميس على مراسم حفل تنصيب النّائب العام لمجلس قضاء تيبازة ناصف الحسين وهذا بمقر المجلس.

وعيّن ناصف نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة إثر الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بسلك القضاء أول أمس الثلاثاء.

حيث كان المعني نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين الدفلى، قبل أن تمسّه الحركة التي شملت النواب العامون ورؤساء المجالس القضائية.

والتمس قضاة الجلسة بتحرير إشهاد عن تعيين ناصف نائبا عاما للمجلس، يرجع إليه وقت الحاجة بحضور وزير العدل الطيب لوح،وإطارات بجهاز القضاء.