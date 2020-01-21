لودريان: الجزائر صوتها مسموع وقوة في الدبلوماسية.. وسنذهب لمرحلة جديدة في علاقاتنا

قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أن الجزائر قوة مشهود لها في الدبلوماسية العالمية، وهي تشكل نقطة توازن في المنطق وصوتها مسموع.

و حسب بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر و الذي تناول مجريات الندوة الصحفية بين لودريان وبوقادوم، فإن وزير الخارجية الفرنسي قد أشاد بمبدأ الجزائر الذي يحترم سيادة الدولة واستقلالها.

بالموازاة مع ذلك اكد لودريان أن الجزائر مرت بمرحلة حاسمة في تاريخها خلال السنة الماضية، و فرنسا كانت قد شددت على أن الجزائريين هم وحدهم من يقرر مصيرهم، وهو ما يؤكد على أن فرنسا تحترم الجزائر وسيادتها واستقلالها

ووفي سياق ذي صلة قال لودريان أن الإنتخابات الرئاسية في الجزائر قد افرزت عن حكومة جديدة وهي حكومة تريد فرنسا العمل معها.

وكشف لودريان خلال الندوة أن الرئيس والوزير الاول الفرنسيين قد تحدثا إلى الرئيس و الوزير الأول الجزائري خلال الأيام الماضية.

كما قال لودريان أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد انه يرغب في إجراء تغييرات عميقة يهدف من خلالها لبناء دولة القانون

و حوكمة الدولة وبناء دولة المؤسسات وهي المطالب التي رفعها الجزائريون منذ سنة مضتمؤكدا بان فرنسا تتمنى للرئيس تبون أن ينجح في هذه المهمة.

وقال لودريان لنظيره الجزائري أنه يرغب في الذهاب لمرحلة جديدة للعلاقات مع الجزائر ن مشيرا إلى أنه تم الإتفاق على التعاون في عدة مجالات وعلى رأسها الإقتصاد، الأمن، والثقاقة والتربية و التكوين

وأضاف انه تحادث مع نظيره الجزائري على ضرورة العمل على تفعيل وقف اطلاق النار بليبيا بالإضافة إلى اتفاق شامل بين الجزائر و فرنسا ماتعلق بالجانب الأمني ومحاربة الإرهاب في منطقة الساحل.