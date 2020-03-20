لودريان: الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية للحد من تحركات الناس إذا لزم الأمر

كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان أن الحكومة الفرنسية لا تستبعد تطبيق إجراءات إضافية لتقييد الحركة لمواجهة كورونا.

وقال لودريان، اليوم الجمعة في تصريح له لإذاعة فرانس إنفو، “أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية للحد من تحركات الناس إذا لزم الأمر”.

وأشار الوزير أن “فرنسا تحاول تسهيل عودة 130 ألفا من مواطنيها العالقين في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف لودريان قائلا “المبدأ الأساسي هو أننا نريد إعادتهم إلى أرض الوطن، لكننا نطلب منهم التحلي بالهدوء والصبر”.

وقال لودريان أن “الأمر متروك لهم للدفع مقابل تذاكر عودتهم”.