لودريان: مصدوم بعمق من العنف غير المقبول في جنازة شيرين أبو عاقلة

عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم السبت، عند صدمته من العنف الذي مورس أثناء تشييع جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وجاءت تصريحات لودريان في تغريدة له على تويتر حيث قال:

“انني مصدوم بشكل عميق من العنف غير المقبول الذي منع إتمام جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في سلام وكرامة”.

مضيفا بأن بلاده تدين هذه الأمر وتدعو الى إجراء تحقيق شفاف حوله.

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