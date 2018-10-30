لودريان: من مسؤوليتنا العمل مع الجزائر على تسوية الأزمات

صرّح وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي, جون ايف لودريان، أنه من مسؤولية فرنسا والجزائر العمل “سويا” على تسوية الأزمات.

وعقب أشغال الدورة الـ5 للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية، قال إن تقاسم الخبرات والمبادرات ضرورية للتحرك إقليميا لاسيما في مالي وليبيا.

وأضاف “لدينا مبادرات مشتركة، ونريد مواصلة العمل تماشيا والتزاماتنا المتخذة على مستوى الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بمالي وليبيا”.

مضيفا أنه يفكر رفقة مساهل في استحداث قمة خاصة بالضفتين تسمح بإقامة علاقة مشتركة من أجل تنمية ضفتي المتوسط”.

وأشار إلى أنه تطرق مع وزير الشؤون الخارجية إلى فرص تعزيز التعاون بين البلدين حول تحديات الهجرة التي يواجهها الطرفان.