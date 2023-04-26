لوران بلان:”لهذا السبب لا أعتمد على عوار كأساسي”

كشف مدرب نادي ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن سبب عدم اعتماده على لاعبه الدولي الجزائري ضمن تشكيلاته الأساسية مؤخراً.

ونقل موقع “RMC SPORTS“، تصريحات مدرب ليون الفرنسي لوران بلان خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة ستراسبورغ.

والتي تدخل في إطار مواجهات الجولة 33 من الليغ 1 يوم الجمعة، وصرح بلان:”لدي إجابة واحدة بخصوص اللاعبين المنتهية عقودهم مع نهاية الموسم من بينهم حسام عوار، والتي قلتها منذ 6 أشهر وسأعيدها”.

وأضاف بلان:”اللاعبون الموجودون في الفريق اليوم، بالطبع هم جاهزون للعب آخر مباريات الموسم، وهذا أمر واضح سبق التطرق إليه”.

كما غادر المدرب لوران بلان بعد ذلك المؤتمر الصحفي منزعج، بسبب أسئلة الصحفيين عن تحضيراته للميركاتو لتعويض اللاعبين المغادرين من بينهم حسام عوار.

للإشارة، يواصل المدرب لوران بلان، تهميش لاعبي ليون المنتهية عقودهم مع نهاية الموسم وأبرزهم الدولي الألماني جيروم بواتينغ و الدولي الجزائري حسام عوار و موسى ديمبيلي.