لوران بلان: “عوار لاعب حاسم وهو الأحسن في منصبه”

أثنى مدرب نادي الاتحاد السعودي، الفرنسي لوران بلان، على نجمه الدولي الجزائري حسام عوار، معتبرا اياه أفضل لاعب في منصبه.

وصرح لوران بلان، بخصوص عوار، في آخر ندوته الصحفية له: “حسام عوار، لاعب جد مميز”.

كما أضاف التقني الفرنسي: “لا يوجد لاعب أفضل من عوار في منصبه، انه لاعب حاسم، سجل العديد من الأهداف”.

يذكر أن حسام عوار، خاض 13 مباراة مع ناديه الاتحاد السعودي، سجل خلالها سبعة أهداف، كما منح ثلاثة تمريرات حاسمة.