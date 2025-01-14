لوران بلان يدافع عن عوار ويعتبره أفضل لاعب في فريقه

دافع مدرب نادي الاتحاد السعودي، لوران بلان، عن لاعب فريقه الدولي الجزائري، حسام عوار، بعد الاتتقادات التي طالت اللاعب مؤخرا.

وذلك بسبب تضييعه ركلة جزاء في مواجهة نادي الفيحاء، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي.

وصرّح المدرب الفرنسي، اليوم الثلاثاء، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة فريقه أمام نادي الرائد: “حسام عوار لاعب ذو إمكانيات كبيرة. ولهذا السبب أعتمد عليه دوماً أساسياً”.

وأضاف المتحدث: “عوار لاعب مهاري، سجل العديد من الأهداف وقدم تمريرات حاسمة. إحصائياته إيجابية منذ انطلاق الموسم”.

للإشارة، يعدّ الدولي الجزائري، حسام عوار، ثاني أحسن هداف في ناديه الاتحاد برصيد 7 أهداف خلف المتصدر، كريم بن زيمة صاحب الـ10 أهداف.