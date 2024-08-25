لورن بلون: “أعرف جيدا عوار هو لاعب استثنائي”

أثنى مدرب نادي الاتحاد السعودي، لورن بلون، على نجمه الدولي الجزائري حسام عوار، عقب مردوده الكبير في مباراتهم الأخيرة أمام الخلود.

وصرح لورن بلون، في الندوة الصُحفية، التي أعقبت مباراتهم أمام الخلود: “عوار أعرفه جيدا، أشرفت على تكوينه في نادي ليون”.

كما أضاف مدرب نادي الاتحاد: “بالنسبة لي عوار، يملك المواصفات اللازمة للعب في منصب رقم 10”.

وتابع لورن بلون، بخصوص عوار: “إنه مفيد جدا هجوميا، ولديه القدرة على التسجيل، إنه لاعب استثنائي”.