لورون بلون يتجه للإشراف على رفقاء براهيمي

إقترب نادي الريان القطري، من إتمام اتفاقه مع الفرنسي لورون بلون لتولي العارضة الفنية للفريق، والإشراف على زملاء ياسين براهيمي

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أن لورون بلون، منتظر خلال الأيام القليلة المقبلة في قطر، لترسيم انضمامه لنادي الريان.

وستكون هذه أول تجربة للمدرب الفرنسي، في الدوري القطري، حيث سيسجل عودته للميادين، بعد غياب دام قرابة 5 سنوات، منذ مغادرته نادي باريس سان جيرمان موسم 2016.

وسيكون بإمكان لورون بلون، الإعتماد على الدولي الجزائري ياسين براهيمي، باعتباره ركيزة أساسية في تشكيلة ناديه الريان.