لوريس:”قد لا نتفق في بعض الأفكار.. لكن يجب إظهار الإحترام لقطر

كشف حارس المنتخب الفرنسي، ونادي توتنهام، هوغو لوريس، عن وجوب إحترام الجميع للتعليمات التي أصدرتها دولة قطر، بشأن المونديال.

وصرح حارس الديكة، أمس الإثنين، خلال مقابلة صحفية، بمركز التدريبات كليرفونتان:”يجب إظهار الاحترام للدولة المستضيفة للمونديال”.

وأضاف لوريس:””عندما نرحب بالأجانب في فرنسا، غالبا ما نريدهم أن يلتزموا بقواعدنا واحترام ثقافتنا، وسأفعل الشيء نفسه عندما أذهب إلى قطر”

وأردف المتحدث:”بغض النظر عن الاتفاق والاختلاف معهم في بعض الأفكار يجب إظهار الإحترام لهم”.

وأوضح حارس المنتخب الفرنسي لوريس بشأن إرتداء الشارة الملونة الداعمة لمجتمع المثليين قائلا:”لدي رأي شخصي في الموضوع مشابه إلى حد ما لرأي رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت”.

للإشارة، سبق لرئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم أن عبر عن رفضه لإرتداء لاعبي المنتخب شارات ملونة داعمة للمثللين.

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