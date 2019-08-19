“لوزانو” يُحدد مصير “أوناس” مع نابولي

لم يتحدد بعد مصير النجم الدولي الجزائري “أدم أوناس” مع فريقه “نابولي” الإيطالي إما بالبقاء أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت “فرانس فوتبول” اليوم الإثنين أن بطل إفريقيا رفقة الخضر ينتظر آخر مستجدات ضم “نابولي” للجناح المكسيكي “لوزانو” لتحديد مستقبله النهائي.

وأضاف ذات المصدر أن فريق “نيس” الفرنسي عاد من جديد للسعي وراء “اوناس” من خلال تقديم عرض رسمي ثاني لإدارة البارتينوباي.

وتُريد إدارة “نيس” إستقدام الجزائري لتعويض نجمه “آلان سانت ماكسيمين” الذي شد الرحال صوب فريق نيوكاستل الإنجليزي.