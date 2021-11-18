 تمديد مدة الحبس المؤقت لوزير الموارد المائية براقي ارزقي

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد بتمديد مدة الحبس المؤقت لوزير الموارد المائية السابق براقي ارزقي.

والمتابع في قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية والسدود رفقة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.

كما قام قاضي التحقيق، بتبليغ المتهمين في قضية الحال بالخبرة القضائية المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية “لجياف” التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

ووجهت لبراقي ارزقي وعبد المالك سلال تهم تتعلق بالفساد، وهي تبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وللتذكير سبق وأن تم إيداع وزير الموارد المائية براقي ارزقي، رهن الحبس المؤقت بتارخ 17 جوان من السنة الجارية.

جدير بالذكر، أنه انهيت مهام براقي ارزقي كوزير للموارد المائية شهر فيفري من سنة 2021.

وتأتي هذه التحقيقات القضائية في قضايا الفساد وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح على مستوى محكمة سيدي امحمد .

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