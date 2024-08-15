لوس أنجلوس غالاكسي يتعاقد مع ماركوس رويس

أعلنت إدارة نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي التعاقد مع ماركوس رويس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وإنظم رويس إلى نادي لوس أنجلوس غالاكسي في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسمين ونصف، وهو اللاعب الذي رحل على نادي بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضي.

إلى جانب ذلك، قال المدير العام للفريق الأمريكي في تصريح لصفحة النادي “رويس لاعب من طراز عالمي و تألق في أعلى المستويات و خاض نهائيين لدوري أبطال أوروبا مع بوروسيا كما شارك في كأس العالم مع منتخب ألمانيا”.

وأضاف “رويس حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني مرتين، إنضم إلينا بعدما قضى كل مسيرته في ألمانيا عبارة على المشروع الذي نواصل بناءه”.

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