لوصيف يشكر عائلة إتحاد العاصمة ويُقدم هذا الوعد !!

المُدافع الأيمن القادم من فريق آنجي الفرنسي قُدم اليوم الإثنين كما زار ملعب عمر حمادي ببولوغين رفقة عنتر يحيى.

لوصيف قال:”أشكر إدارة إتحاد العاصمة إضافة الى الطاقم الفني والأنصار على ترحيبهم بي بطريقة رائعة وأتمنى تقديم موسم في المستوى”.

هذا وسيحمل خريج مدرسة أتلتيك بارادو الرقم 12 في فريقه الجديد.

🇩🇿 Algeria international right back Haithem Loucif is officially unveiled by USM Algiers

🎥: @USMAofficiel pic.twitter.com/qfZgZ2sKCJ

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) February 8, 2021