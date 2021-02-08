لوصيف يشكر عائلة إتحاد العاصمة ويُقدم هذا الوعد !!

قدم الوافد الجديد “هيثم لوصيف” تشكراته لعائلة فريقه الجديد إتحاد العاصمة كما وعد بتقديم موسم في المستوى.

المُدافع الأيمن القادم من فريق آنجي الفرنسي قُدم اليوم الإثنين كما زار ملعب عمر حمادي ببولوغين رفقة عنتر يحيى.

لوصيف قال:”أشكر إدارة إتحاد العاصمة إضافة الى الطاقم الفني والأنصار على ترحيبهم بي بطريقة رائعة وأتمنى تقديم موسم في المستوى”.

هذا وسيحمل خريج مدرسة أتلتيك بارادو الرقم 12 في فريقه الجديد.