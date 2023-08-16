لوصيف يلتحق رسميا بمحيوص في إيفردون السويسري

أعلن اليوم الأربعاء، نادي إيفردون السويسري، رسميا عن تعاقده مع لاعب اتحاد العاصمة، والمنتخب الوطني، هيثم لوصيف.

والتحق بذلك، لوصيف بزميله السابق في الاتحاد أيمن محيوص، الذي انضم إلى الفريق السويسري، الأسبوع الماضي.

وقدمت إدارة إيفردون، لاعبها الجديد هيثم لوصيف، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

مؤكدة بأن اللاعب السابق لأونجي الفرنسي، وقع رسميا على عقد مع الفريق إلى غاية صيف 2026.

𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲, 𝗛𝗮𝗶̈𝘁𝗵𝗲𝗺 !👋🏻💚

Latéral au profil offensif, international algérien, Haïthem Loucif a paraphé un contrat de trois ans avec Yverdon Sport !🤩

Il évoluait la saison dernière à l’USM Alger !

𝘕𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘶𝘪 𝘴𝘰𝘶𝘩𝘢𝘪𝘵𝘰𝘯𝘴 𝘭𝘢 𝘣𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 ! pic.twitter.com/N0bY3JDsYf

— Yverdon Sport (@yverdonsport) August 16, 2023