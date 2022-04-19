لوضع حد للقمع ضد الفلسطنيين..لعمامرة يُجري مشاورات مع العديد من نظرائه العرب
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مشاورات مع العديد من نظرائه من الدول العربية.
وهذا في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة ووضع حد للقمع الذي تمارسه قوات الاحتلال،
وفي بيان للوزارة، فقد أجرى لعمامرة على وجه الخصوص الفلسطيني رياض المالكي، والأردني أيمن الصفدي، والتونسي عثمان الجرندي، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وفي هذا السياق، فققد أبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية، عبر هذه الاتصالات الهاتفية، الحاجة الملحة لرد فعل سريع وكاف من المجموعة الدولية في مواجهة تصعيد القمع وزيادة أعداد الضحايا الفلسطينيين.
هذا وتماشيا مع أهداف الرسالة التي وجهها أمس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
والتي تركزت هذه المشاورات أيضا حول دراسة سبل تنشيط آليات العمل العربي المشترك لتمكينها من الوفاء بواجب التضامن تجاه الشعب الفلسطيني.
وكذا الإسهام في خلق ديناميكية مواتية على المستوى الدولي تفضي إلى استئناف المسار التفاوضي بغية ضمان تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية وفق مقتضيات القانون الدولي.
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لعمامرة يجري مباحثات مع كبار المسؤولين الروسيين
كما عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، جلسة عمل مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف. كما أجرى مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذه المباحثات جاءت في إطار البعد الثنائي لزيارة العمل التي يقوم بها الوزير لعمامرة إلى موسكو.
وتمحورت المحادثات مع كبار المسؤولين الروس حول أبرز محاور التعاون بين الجزائر وروسيا وآفاق تعزيزه في مختلف المجالات. فضلا عن المسائل المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. قصد إضفاء ديناميكية جديدة على الآليات التي تؤطر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
للإشارة فإن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، يتواجد في موسكو رفقة وزراء خارجية كل من الأردن، السودان، العراق ومصر،
وكذا الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإجراء مشاورات مع الجانب الروسي في إطار الولاية المنوطة بمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.