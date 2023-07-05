لوعيل: “الدولة الجزائرية سخرت امكانيات كبيرة لتحضير رياضيينا للألعاب العربية”

ثمن رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، ياسين لوعيل، مجهودات الدولة في تحضير رياضيينا للألعاب العربية (الجزائر 2023).

وصرح لوعيل، لتلفزيون “النهار”: “خلال أول يوم لألعاب القوى في الدورة العربية، تحصلنا على ميداليتين ذهبيتين، وميداليات برونزية”.

كما أضاف رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى: “هذه التتويجات كانت نتيجة الامكانيات الجبارة التي سخرتها الجزائر لتحضير رياضيينا”.

وتابع ياسين لوعيل: “عزي سعاد، أكدت خلال هذه الدورة تفوقها على المستوى العربي في سباق 10 آلاف متر مشي، ونحن سعداء من أجلها”.