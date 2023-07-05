لوعيل: “الدولة الجزائرية سخرت امكانيات كبيرة لتحضير رياضيينا للألعاب العربية”
بقلم كريم تيغرمت
ثمن رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، ياسين لوعيل، مجهودات الدولة في تحضير رياضيينا للألعاب العربية (الجزائر 2023).
وصرح لوعيل، لتلفزيون “النهار”: “خلال أول يوم لألعاب القوى في الدورة العربية، تحصلنا على ميداليتين ذهبيتين، وميداليات برونزية”.
كما أضاف رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى: “هذه التتويجات كانت نتيجة الامكانيات الجبارة التي سخرتها الجزائر لتحضير رياضيينا”.
وتابع ياسين لوعيل: “عزي سعاد، أكدت خلال هذه الدورة تفوقها على المستوى العربي في سباق 10 آلاف متر مشي، ونحن سعداء من أجلها”.
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