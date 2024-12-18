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الرياضة

لوعيل: “تعثرنا أمام بارادو خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا”

بقلم كريم تيغرمت
لوعيل: “تعثرنا أمام بارادو خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا”
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وصف مساعد مدرب وفاق سطيف عبد الجليل لوعيل، الهزيمة التي مُني بها فريقه أمام نادي بارادو، بخيبة الأمل.

وصرّح لوعيل، في الندوة الصُحفية التي أعقبت هذه المباراة: “تعثرنا أمام نادي بارادو يعتبر خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا”.

كما أضاف: “كما نتطلع لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل تعزيز رصيدنا، واعتلاء صدارة ترتيب البطولة ولو مؤقتا”.

وتابع عبد الجليل لوعيل: “كنا قادرين على العودة في المباراة، أين بحثنا عن الحلول اللازمة، بتنويع اللعب، لكن خانتنا الفعالية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/tV31u
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