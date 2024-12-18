لوعيل: “تعثرنا أمام بارادو خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا”

وصف مساعد مدرب وفاق سطيف عبد الجليل لوعيل، الهزيمة التي مُني بها فريقه أمام نادي بارادو، بخيبة الأمل.

وصرّح لوعيل، في الندوة الصُحفية التي أعقبت هذه المباراة: “تعثرنا أمام نادي بارادو يعتبر خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا”.

كما أضاف: “كما نتطلع لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل تعزيز رصيدنا، واعتلاء صدارة ترتيب البطولة ولو مؤقتا”.

وتابع عبد الجليل لوعيل: “كنا قادرين على العودة في المباراة، أين بحثنا عن الحلول اللازمة، بتنويع اللعب، لكن خانتنا الفعالية”.