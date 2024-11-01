لوعيل: “جاهزون لمواجهة أولمبي الشلف وهدفنا حصد النقاط الثلاثة”

أكد مساعد مدرب وفاق سطيف، لوعيل عبد الجليل، جاهزية فريقه، لمباراتهم المقبلة أمام الضيف أولمبي الشلف، مؤكدا عزمهم على تحقيق الفوز.

وصرح لوعيل، في ندوة صحفية: “ركزنا في تحضيراتنا لمباراة أولمبي الشلف، على تصحيح الأخطاء التي سجلناها في مواجهة شباب قسنطينة”.

كما أضاف: “نحن جاهزون كما ينبغي لمباراة أولمبي الشلف، وهدفنا حصد النقاط الثلاثة التي من شأنها أن تحسن وضعيتنا في ترتيب البطولة”.

وتابع مساعد مدرب وفاق سطيف، لوعيل عبد الجليل: “الفوز أمام أولمبي الشلف، سيسمح لنا باسترجاع أنفاسنا، بعد تعثرنا الأخير أمام شباب قسنطينة”.