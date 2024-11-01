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الرياضة

لوعيل: “جاهزون لمواجهة أولمبي الشلف وهدفنا حصد النقاط الثلاثة”

بقلم كريم تيغرمت
لوعيل: “جاهزون لمواجهة أولمبي الشلف وهدفنا حصد النقاط الثلاثة”
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أكد مساعد مدرب وفاق سطيف، لوعيل عبد الجليل، جاهزية فريقه، لمباراتهم المقبلة أمام الضيف أولمبي الشلف، مؤكدا عزمهم على تحقيق الفوز.

وصرح لوعيل، في ندوة صحفية: “ركزنا في تحضيراتنا لمباراة أولمبي الشلف، على تصحيح الأخطاء التي سجلناها في مواجهة شباب قسنطينة”.

كما أضاف: “نحن جاهزون كما ينبغي لمباراة أولمبي الشلف، وهدفنا حصد النقاط الثلاثة التي من شأنها أن تحسن وضعيتنا في ترتيب البطولة”.

وتابع مساعد مدرب وفاق سطيف، لوعيل عبد الجليل: “الفوز أمام أولمبي الشلف، سيسمح لنا باسترجاع أنفاسنا، بعد تعثرنا الأخير أمام شباب قسنطينة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/PTl4o
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