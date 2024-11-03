لوعيل: “حققنا الأهم بحصد النقاط الثلاث أمام جمعية الشلف”

ثمّن مساعد مدرب وفاق سطيف، عبد الجليل لوعيل، فوز فريقه بهدف دون رد، في مباراتهم الأخيرة على حساب الضيف أولمبي الشلف، مؤكدا تمكنهم من تحقيق الأهم.

وصرّح لوعيل، عقب المباراة: “حققنا الأهم بحصدنا النقاط الثلاث، والتي تضعنا على بعد نقطة عن صاحب المركز الأول”.

كما أضاف مساعد مدرب الوفاق: “صنعنا فرصا كثيرة، لكن خانتنا الفعالية، وهذا راجع لنقص خبرة بعض اللاعبين، بالإضافة لنقص التركيز”.

وتابع عبد الجليل لوعيل: “طالبنا من اللاعبين تحقيق الفوز، مع تقديم أداء جيد، من أجل التصالح مع أنصارنا”.