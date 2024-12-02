لوعيل: “فريقنا يعاني في الهجوم وعلينا القيام بتدعيمات في الميركاتو الشتوي”

تحدث مساعد مدرب وفاق سطيف، عبد الجليل لوعيل، عن الميركاتو الشتوي المقبل، أين شدّد على ضرورة استغلاله لتدعيم هجوم الفريق.

وصرّح لوعيل، عقب تعادلهم سلباً أمس الأحد، أمام الضيف مولودية الجزائر: “حاليا فريقنا يعاني في الشق الهجومي، حيث أصبحنا مؤخرا نضيع حتى ضربات الجزاء”.

كما أضاف: “علينا إيجاد حلول سريعة لهذا المشكل، من أجل تحسين مردود الفريق من الجانب الهجومي في أقرب فرصة”.

وأردف: “في الميركاتو الشتوي ستكون الخيارات جد قليلة، ومن الصعب إيجاد مهاجم في المستوى خلال هذه الفترة”.

أفضل ميركاتو بالنسبة لنا سيكون باسترجاع لاعبينا المصابين على غرار جحنيط، مع محاولة إيجاد بعض الأسماء الجديدة والمناسبة”.