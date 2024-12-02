لوعيل: “مستوى الأندية جد متقارب في بطولة هذا الموسم”

تحدث مساعد مدرب وفاق سطيف، عبد الجليل لوعيل، عن مستوى البطولة لهذا الموسم، أين اعتبر بأن المستوى جد متقارب بين معظم الأندية.

وصرّح لوعيل، عقب تعادلهم سلبا، أمس الأحد، أمام الضيف مولودية الجزائر: “ّكل مباريات البطولة هذا الموسم ذات مستوى متقارب”.

كما أضاف: “لاحظنا ندية كبيرة في معظم المباريات هذا الموسم، ولم نقف على نتائج عريضة، ما يدل بأن المستوى متقارب بين معظم الأندية”.

وتابع عبد الجليل لوعيل: “كل الفرق حضّرت بشكل جيد لهذا الموسم، ومن جهتنا نعمل في كل مباراة على الظهور بوجه أفضل”.