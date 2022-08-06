لوعيل: “نطمح لاحراز أزيد من 10 ميداليات في الألعاب الإسلامية”

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لألعاب القوى، ياسين لوعيل، عن الأهداف المسطرة من المشاركة الوطنية في الألعاب الإسلامية 2022.

وصرح لوعيل، لتلفزيون “النهار”: “منافسة الألعاب الإسلامية، تحظى بمستوى أعلى من ألعاب البحر المتوسط، بالنظر لمشاركة رياضيين من روسيا، وغريها”.

كما أضاف: “لدينا بعض الغيابات المؤثرة في صفوف الرياضيين المشاركين في الألعاب الإسلامية، بداعي الإصابة، أبرزها محمد تريكي”.

وتابع ياسين لوعيل: “نطمح لاحراز أزيد من عشر ميداليات من مشاركتنا في الطبعة المقبلة من الألعاب الإسلامية”.