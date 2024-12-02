لوعيل: “نقطة التعادل أمام المولودية غير مرضية بالنسبة لنا”

اعتبر مساعد مدرب وفاق سطيف، عبد الجليل لوعيل، بأن نتيجة التعادل التي انتهت عليها مباراتهم أمام الضيف مولودية الجزائر، غير مرضية بالنسبة لهم.

وصرّح لوعيل، عقب هذه المباراة: “المباراة كانت فيها ندية كبيرة ومستوى متقارب ما جعل الفرص قليلة”.

كما أضاف: “ضيّعنا في الشوط الأول على الأقل ثلاث فرص، باعتبار أن فريق المولودية كان جد منظم في الدفاع”

وأردف مساعد مدرب الوفاق: “في الشوط الثاني فريقنا لم يقدم الكثير كوننا لم نشأ المغامرة كثيرا، والمنافس من جهته ارتكز في الدفاع”.

وتابع عبد الجليل لوعيل: “نقطة التعادل لا تُرضينا خاصة وأنها كانت على أرضية ميداننا، لكن سنعمل للتدارك في المباريات المقبلة”.