لوعيل: “هدفنا ضمان مشاركة 15 عداء في الألعاب الأولمبية”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، ياسين لوعيل، أهداف اتحادية تحسبا للألعاب الاولمبية 2024 المقررة بباريس.
وصرح لوعيل، لتلفزيون “النهار”: “هدفنا ضمان تأهل ما بين 10 إلى 15 عداء إلى الطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية، باريس 2024”.
كما أضاف: “إلى حد الآن ضمنا تأهل ثلاثة عدائين، وحاليا نستكمل التحضيرات لبلوغ هدفنا بتأهيل باقي العدائين”.
وتابع ياسين لوعيل: “لدينا حظوظ في اعتلاء البوديوم، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال تكشف العمل والتحضيرات”.
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