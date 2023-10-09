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الرياضة

لوعيل: “هدفنا ضمان مشاركة 15 عداء في الألعاب الأولمبية”

بقلم كريم تيغرمت
لوعيل: “هدفنا ضمان مشاركة 15 عداء في الألعاب الأولمبية”
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كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، ياسين لوعيل، أهداف اتحادية تحسبا للألعاب الاولمبية 2024 المقررة بباريس.

وصرح لوعيل، لتلفزيون “النهار”: “هدفنا ضمان تأهل ما بين 10 إلى 15 عداء إلى الطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية، باريس 2024”.

كما أضاف: “إلى حد الآن ضمنا تأهل ثلاثة عدائين، وحاليا نستكمل التحضيرات لبلوغ هدفنا بتأهيل باقي العدائين”.

وتابع ياسين لوعيل: “لدينا حظوظ في اعتلاء البوديوم، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال تكشف العمل والتحضيرات”.

رابط دائم : https://nhar.tv/09tT4
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