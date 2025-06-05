لوعيل يشارك في اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

شارك رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، ياسين لوعيل، في اجتماع رؤساء اللجان الاولمبية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

وشارك ياسين لوعيل، في هذا الاجتماع، بصفته رئيسا للوفد الجزائري، حسب الصفحة الرسمية للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية.

كما أضاف ذات المصدر، بأن هذا الاجتماع ضم ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية من الدول الأعضاء في الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

وشهد هذا الاحتماع، عروضا تنظيمية، وتفصيلية، وجولات ميدانية للمرافق والمنشآت، في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي في العاصمة السعودية.