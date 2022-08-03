لوعيل يعلن غياب سجاتي عن الألعاب الإسلامية بتركيا

أعلن ياسين لوعيل رئيس الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى، اليوم الأربعاء. غياب البطل الجزائري جمال سجاتي عن الألعاب الإسلامية في قونية التركية.

وقال لوعيل في تصريحه الذي نقلته الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية. عبر الفايسبوك اليوم :”جمال سجاتي لن يكون حاضرا معنا”.

وأضاف “ياسين حتحات لن يشارك كذلك، و عبد النور رمزي مصاب، أما برياحي لم نستطيع تسوية أمورها الإدارية بفرنسا، وتريكي سيتنقل معنا لكنه مصاب”

كما ختم لوعيل “سنبعث المصابين الى اسبيتار بقطر”.

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