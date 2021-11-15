لوعيل يكشف آخر تطورات وضعية مخلوفي

كشف ياسين لوعيل رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى اليوم الإثنين عن جديد العداء توفيق مخلوفي.

وقال “لوعيل” في تصريحاته:”في الحقيقة توفيق مخلوفي توجه يوم 8 نوفمبر الى فرنسا من أجل تلقي العلاج على اصابته”.

“كان من المُفترض أن يعود يوم 13 نوفمبر لكن في الأخير تأجل موعد عودته الى غاية يوم الأربعاء”.

“مزال مخلوفي يُعاني من الاصابة وهو يُعالج ويتدرب في نفس الوقت لكن ليس بنفس حجم التدريبات الشاقة”.

“في النهاية ما يُمكن قوله هو أن مخلوفي في تحسن مُستمر ويتواجد أحسن من ذي قبل”.

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