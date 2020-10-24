لوغاروسيتش: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام منتخب قوي ومنظم مثل الجزائر”

كشف مدرب منتخب زيمبابوي، زادارفاكو لوغاروسيتش عن متابعته واعجابه بآداء الخضر، خلال ويديتهم أمام كل من نيجيريا، والمكسيك.

وصرح لوغاروسيتش، للإذاعة الدولية: “الجزائر تظهر حالة بدنية جيدة في كل مباراة، وأنا أستمتع حقا بمبارياتهم، وفي كل مباراة يثبتون أنهم الأفضل إفريقيا”.

وأضاف: “أنا لا أتحدث عن الأسماء، فالمنتخب الجزائري ليس مجرد لاعب أو اثنين، انه منتخب قوي جدا ومنظم، ومواجهتهم ستكون صعبة”.

وتابع زادارفاكو لوغاروسيتش: “سيكون اختبار جيد لنا، اللعب ضد أفضل فريق في إفريقيا، وضد أفضل مدرب وطني، سنبذل قصارى جهدنا لتقييم أنفسنا”.