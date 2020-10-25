لوغاروسيتش: “هكذا سنواجه المنتخب الجزائري”

كشف مدرب منتخب زيمبابوي، زادارفاكو لوغاروسيتش، أنه سيواجه المنتخب الجزائري بتفائل كبير، مع التزامه بالواقعية.

وصرح لوغاروسيتش، في حوار للإذاعو الدولية: “علينا دائما أن نكون متفائلين، يجب أن يكون كل المدربين متفائلين، لكنه تحد حقيقي”.

وأضاف: “سنبذل قصارى جهدنا، ومع ذلك، نحن نظل واقعيين، وعلينا أن نعترف بأن الجزائر هي أفضل فريق في أفريقيا في الوقت الحالي”.

وأردف الناخب الزيمبابوي: “ليس من السهل القول إننا سنفوز على أفضل فريق في أفريقيا، أو أننا سنفعل أي شيء، لكن الهدف هو تقديم أفضل ما لدينا”.

وختم زادارفاكو لوغاروسيتش، قائلا: “سنرى إلى أي مدى بإمكاننا الذهاب في هذه المباراة، مع العلم أننا سنواجه أفضل فريق في إفريقيا”.

يذكر أن المنتخب الزيمبابوي، سيواجه نظيره الجزائري، شهر نوفمبر المقبل، لحساب الجولتين الثالثة، والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.