لوغريت: “أحلم بمشاهدة مباراة لمنتخب فرنسا في الجزائر”

عبر رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، نوييل لوغريت، عن حلمه في متابعة مباراة للمنتخب الفرنسي، أمام نظيره الجزائري، بالجزائر.

وصرح نوييل لوغريت، في حوار مع صحيفة “واست فرانس” الفرنسية: “هناك مكان أحلم أن أرى فرنسا تلعب فيه، إنها الجزائر”.

وأضاف: “للأسف، لم تتوفر الظروف السياسية والأمنية، أتمنى أن يحدث ذلك في يوم ما، ولو يفت الآوان لذلك”.

يذكر أن المنتخب الجزائري واجه نظيره الفرنسي، في مناسبة واحدة سنة 2001، في مباراة ودية بفرنسا، وعادت فيها النتيجة للديكة بـ4-1، دون استكمال المباراة بسبب اجتياح الأنصار لأرضية الميدان.