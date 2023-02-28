لوغريت يقدم إستقالته من رئاسة الإتحادية الفرنسية لكرة القدم

قدم رئيس الإتحادية الفرنسية لكرة القدم، نويل لوغريت، اليوم الثلاثاء، إستقالته من مهامه رسميا، للجنة التنفيذية بالإتحادية.

وتأتي خطوة نويل لوغريت، بالإستقالة، في ظل الإتهامات التي وُجهت له بخصوص التحرش الجنسي و الأخلاقي.

وتعرض لوغريت، لإنتقادات لاذعة بسبب تصريحاته المسيئة بحق أسطورة كرة القدم العالمية زين الدين زيدان، بخصوص تدريبه منتخب الديكة.

ويجدر للإشارة، ترأس نويل لوغريت، الإتحادية الفرنسية لكرة القدم، منذ 2011، وحقق مونديال 2018، ووصيف نسخة 2022 ونهائي يورو 2016.