لوفيغارو الفرنسية تكتب.. “العودة إلى الجزائر العاصمة”

خصصت مجلة لوفيغارو الفرنسية في عددها الصادر اليوم الجمعة روبورتاجا يحمل عنوان “العودة إلى الجزائر العاصمة”.

تلك المدينة المتوسطية العتيقة “المشرقة و الساحرة والأبدية”كما وصفها كاتب الروبورتاج.

الروبورتاج يقع في 10 صفحات انجز من قبل قيوم ديولوفان وتم تزويده بصور لإيريك مارتين الذي سحره جمال المدينة.

التي قال انها تستعيد رونقها كلما أشرقت الشمس كما يقول معد الروبورتاج.

يفتتح الروبورتاج بصورة رائعة التقطت وراء واجهات رصيف الأميرالية والتي تبرز البياض الناصع للجزائر.

تحت أنظار الملكة “القصبة” ويضم عدة صور لمختلف أحياء العاصمة كما يبرز بأن الأنظار بالعاصمة تسلط على جون الجزائر دون منازع.

بشارع ديدوش مرادي يصف الصحفي مشهدا لموسيقيين يؤديان عند مدخل جامعة الجزائر أغاني من الطابع الشعبيي.

طابع موسيقي الذي نشأ بهذه المدينة التي شهدت ميلاد المندول الذي يجمع بين القيثارة والعود.

وأضاف الكاتب أن “كل خطوة بالجزائر العاصمة تحمل زائرها في رحلة عبر التاريخ بين الماضي و الحاضر.

مؤكدا على صمود هذه المدينة بالرغم من مأسي التاريخ.

وفي هذا الروبورتاج جاءت الصور الرائعة للفنان إيريك مارتين التي قضت على الأفكار المسبقة والصور السلبية على المدينة العتيقة.

المعروضة حاليا بمتحف محطة ميترو ساحة الشهداء.

انها الجزائر من خلال السفن الراسية بالميناء وموقع متحف الفنون الجميلة الذي يطل على حديقة التجارب.

وسطوح القصبة وأزقة هذه المدينة التي تعود إلى القرون الوسطى.