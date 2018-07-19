لوكاس روجو: “عطال يجب أن يلعب كمهاجم”

أشاد مدافع نادي كورتري البلجيكي، لوكاس روجو، بالدولي الجزائري يوسف عطال، مبرزا الصفات التي يمتاز بها لاعب الخضر.

وصرح لوكاس روجو، للوقع الرسمي لنادي نيس الفرنسي: “عطال لاعب يمتاز بالحيوية والسرعة الفائقة فوق الميدان، ويسخر جهدا كبيرا لما يفعله”.

وأضاف مدافع نادي كورتري البلجيكي: “كان عليه أن يلعب كمهاجم، لأنه يحب اللعب الهجومي كثيرًا. وهذا من نقاط قوته”.

وتابع الزميل السابق ليوسف عطال: “صحيح أنه ليس قوي البنية، لكنه لايخشى من الإلتحام مع اللاعبين الأقوى منه من الناحية البدنية”.

وختم لوكاس روجو: “عطال لن يجد صعوبة في التأقلم مع نادي نيس، وسيقدم اضافة كبيرة للفريق، كونه مدافع أيمن عصري”.