لوكاس هيرنانديز يغيب عن الملاعب لـ 6 اشهر

أجرى الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز عملية جراحية عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي على مستوى الركبة.

وقالت قناة الكأس عبر الصفحة الرسمية على “تويتر”، اليوم الجمعة، إنّ هيرنانديز سيبدأ إعادة التأهيل في مدينة ميونيخ الألمانية خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أكدت أن لاعب بايرن ميونيخ سيغيب لأكثر من 6 أشهر عن الملاعب.

يذكر، أن هيرنانديز تلقى إصابة خطيرة خلال لقاء الديّكة أمام استراليا التي فاز بها زملاءه برباعية مقابل واحد.

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