لوكاكو يصنع الحدث بتسجيل “سوبر هاتريك” في ظرف قياسي

صنع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الحدث لدى وسائل الإعلام العالمية بعد تسجيل “سوبر هاتريك” في ظرف قياسي ليصبح هدافا لتصفيات اليورو.

وشارك لوكاكو أساسيا في مباراة منتخب بلجيكا أمام منتخب إذربيجان في تصفيات المؤهلة لـ “يورو” 2024.

وسجل مهاجم روما الإيطالي الهدف الأول في الدقيقة 17 وبعدها في الدقيقة 26 ثم في الدقيقة 30 و الأخير في الدقيقة 37 من المواجهة التي انتهت بفوز بخماسية نظيفة.

ويواصل المهاجم “الدبابة” تحطيم الأرقام القياسية، وهو الذي لعب لصالح عدد كبير من الأندية الكبيرة في أوروبا أبرزها إنتر ميلان و تشلسي.

كما اعتلى لوكاكو صدارة هدافي تصفيات اليوم بـ 14 هدف متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو مسجل 10 أهداف.

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