لوكال: أزيد من 4500 مليار دينار متداولة خارج الإطار الرسمي

شدد وزير المالية، محمد لوكال، على ضرورة تغيير نمط تسيير البنوك العمومية، وتحسين طرق إستقبال المواطنين والتعامل معهم.

وأضاف لوكال، على هامش حفل تنصيب لزهر لطرش، الرئيس المدير العام الجديد، لبنك الجزائر الخارجي، انه: “يجب ان نذهب نحن للمواطن، ويجب وضع جسر ثقة بين البنك والادارة والزبون”.

كما اكد لوكال أنه يمكن القول أن إصلاح المنظومة البنكية بدأ اليوم بتنصيب مديرين جديدين.

وأشار أنه ستقع على عاتق هؤلاء مسؤوليات ثقيلة، لتغيير وضعية النظام المالي، مشددا على تغيير البنوك لنمط تسييرها”.

هذا التغيير –يضيف لوكال- يبدأ بجذب الأموال المتداولة خارج الإطار الرسمي والتي تفوق 4500مليار دج، منها 2500 مليار دج موجودة عند الخواص بالمنازل،

ويرجع السبب حسب وزير المالية الى كون البنوك، لم تقم بما يجب لجذب هذه الأموال.

أحمد راشدي