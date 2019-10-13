لوكال: أكثر من 17 مليار دينار لرفع التجميد على مشاريع بالجنوب والهضاب العليا

كشف وزير المالية محمد لوكال عن منح غلاف مالي يفوق 17 مليار دينار لرفع التجميد على بعض مشاريع بناء وتجهيز المنشآت الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا.

جاء هذا خلال لقائه بوزير الداخلية صلاح الدين دحمون ووزير الصحة محمد ميراوي وممثلي قطاع الصحة بالجنوب والهضاب العليا.

وأضاف الوزير، أنه إضافة إلى الغلاف المالي تم تسجيل مشاريع أخرى بقيمة 42 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2020.

وأشار لوكال إلى أن 8.7 مليار دينار من المبلغ المخصص مقتطعة من الصندوق الخاص بالتنمية بالجنوب.

وتم إقتطاع 9.13 مليار دينار من الصندوق الخاص بالتنمية في الهضاب العليا.

وأوضح لوكال، أن رصد ذلك الغلاف المالي سيسمح بتجهيز 21 مستشفى ذات قدرة استيعاب تتراوح من 60 إلى 120 سرير.

كما سيتم إنشاء مؤسسات إستشفائية خاصة بالامهات والطفل تسع الى 60 سرير وإنجاز 3 عيادات متعددة الخدمات.

وأضاف الوزير أنه سيتم إقتناء آلات لتصفية الدم و12 سيارة اسعاف رباعية الدفع مجهزة فضلا عن اقتناء 15 عيادة متنقلة.