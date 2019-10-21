لوكال: “الجباية النفطية ستتراجع إلى 2203 مليار دينار سنة 2020”

كشف محمد لوكال عن ارتفاع مداخيل الموارد العامة من خلال الجباية العادية التي وصلت لحدود 3 ألاف مليار دينار.

وأَاف الوزير خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2020، أنها كانت تقدر بـ2700 دينار خلال 2019.

بالموازاة مع ذلك تم تخصيص 279 مليار دينار لإعادة تقييم المشاريع بالنسبة لقطاعات البنى التحتية، التربية، مشاريع الإدارات المحلية، و الصحة.

وأضاف لوكال بأنه تم تخصيص 150 مليار دينار للنفقات غير المتوقعة 50 مليار دينار منها لقطاع السكن.

كما تم تسجيل تراجع في اعتمادات الدفع وصلت لـ600 مليار دينار.

وكشف الوزير عن تراجع الجباية النفطية لسنة 2020 إلى 2203 مليار دينار بعدما كانت في حدود 2700 مليار دينار 2019.