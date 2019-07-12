لوكال: “الخزينة ستعرف عجزا بـ 2200 مليار دينار حسب قانون المالية 2019”

كشف وزير المالية، محمد لوكال، أن العجز الإجمالي للخزينة قد بلغ في نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 5 ،1.352 مليار دج.

وأوضح الوزير أن هذا العجز، كان من المتوقع أن يستمر ليصل إلى 2.436 مليار دينار جزائري مع نهاية السنة الجارية، إذ يتوقع قانون المالية 2019 عجزا في الخزينة بـ 2.200 مليار دينار جزائري.

ولتغطية العجز البالغ 2.436 مليار دينار، تم حشد حوالي 1.000 مليار دينار جزائري في جانفي 2019 في إطار التمويل غير التقليدي.

ومن بين 2ر6.553 مليار دينار التي حشدت في هذا الإطار، تم ضخ حوالي 5.500 مليار دينار، مع رصيد متبقي قدره 1.000مليار تم حشده لتمويل جزء من العجز المالي للخزينة.