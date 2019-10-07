لوكال: “السيولة البنكية إرتفعت بنسبة 37 بالمائة خلال 8 أشهر الأولى من 2019”

قال وزير المالية محمد لوكال، أن السيولة البنكية الوطنية سجلت ارتفاعا بنسبة 37.31 بالمائة نهاية شهر أوت المنصرم.

وأكد لوكال ،في تصريح “لوأج” عن ارتفاع السيولة البنكية إلى 1.705.5 مليار دينار مع نهاية أوت المنصرم مقابل 1.557 مليار دينار ديسمبر سنة 2018.

ونفى وزير المالية الأخبار المتداولة عن تراجع قيمة السيولة البنكية خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار لوكال قائلا “أنه لا يكمن للجزائر أن تعاني من نقص السيولة البنكية حاليا، في حين أن نسبة المدخرات الإجبارية للنبوك محددة بـ 12 في المائة من قبل البنك المركزي”.

وأضاف لوكال أن البنوك تملك صكوك سيادية تمكنها من إعادة التمويل من قبل البنك المركزي.

وقد كان بنك الجزائر قد رفع نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك شهر فيفري الماضي من 8 إلى 12 في المائة من إجمالي مدخراتها بعد أن تم رفعها شهر جانفي 2018 من 4 إلى 8 في المائة.