لوكال: سعر النفط خلال 9 أشهر الأولى تجاوز 72 دولار للبرميل

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، اليوم الأحد، أن خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، بلغ متوسط سعر البترول 72.7 دولار للبرميل الواحد.

وهو ماعرف تحسنا خلافا للسنة الماضية 2017، أين كان يبلغ سعره 54 دولار.

وأضاف لوكال خلال عرضه للتقرير السنوي لسنة 2017، على المجلس الشعبي الوطني، أن كمية المحروقات المصدرة تراجعت في 2 بالمئة سنة 2017.

كما بلغت الصادرات خارج المحروقات 1.58 مليار دولار نهاية سبتمبر المنصرم في المواد نصف المصنعة مثل الإسمنت.

وأشار ذات المتحدث، أن إجمالي الصادرات من السلع بلغ 30.3 مليار دولار 2018.

كما أن واردات السلع واصلت إنخفاضها 2.9 في المئة من 2018 خلال نفس الفترة.