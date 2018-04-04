لوكال: مشروع نظام يقدم لمجلس النقد والقرض حول الصيرفة الإسلامية

أكد محمد لوكال محافظ بنك الجزائر ، أنه سيتم إعداد مشروع نظام للدراسة والموافقة لمجلس النقد والقرض حول الصيرفة الإسلامية.

الأمر الذي سيضفي المزيد من التوضيح للمتطلبات من الجانب التنظيمي والإجرائي والمحاسبي.

مشيرا إلى أن بنك الجزائر يؤكد على عدم الإعتراض على تسويق المنتوج المصرفي في الساحة المصرفية.

ولا يقدم رأي حول امتثال المنتوجات لمبادئ الشريعة الذي هي من إختصاص الهيئة الدينية المخولة لإصدار الراي.

مفيدا بأنه على المصارف والمؤسسات المالية الراغبة في التزود بالمنتجات المصرفية التقرب من الهيئة للتحصل على رأي الشريعة.