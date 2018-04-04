عاجل

لوكال: مشروع نظام يقدم لمجلس النقد والقرض حول الصيرفة الإسلامية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
لوكال: مشروع نظام يقدم لمجلس النقد والقرض حول الصيرفة الإسلامية
بقلم أمينة داودي

أكد محمد لوكال محافظ بنك الجزائر ، أنه سيتم إعداد مشروع نظام للدراسة والموافقة لمجلس النقد والقرض حول الصيرفة الإسلامية.

الأمر الذي سيضفي المزيد من التوضيح للمتطلبات من الجانب التنظيمي والإجرائي والمحاسبي.

مشيرا إلى أن بنك الجزائر يؤكد على عدم الإعتراض على تسويق المنتوج المصرفي في الساحة المصرفية.

ولا يقدم رأي حول امتثال المنتوجات لمبادئ الشريعة الذي هي من إختصاص الهيئة الدينية المخولة لإصدار الراي.

مفيدا بأنه على المصارف والمؤسسات المالية الراغبة في التزود بالمنتجات المصرفية التقرب من الهيئة للتحصل على رأي الشريعة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital